Маршруты наземного транспорта изменятся 6 и 9 мая из-за парада

04 мая 2018, 16:41
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Маршруты наземного общественного транспорта изменятся 6 и 9 мая из-за репетиции и проведения военного парада на Красной площади, а также шествия "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С 4:30 до окончания мероприятий маршрут следования изменят ночные автобусы № Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6. С 8:00 до окончания мероприятий изменятся маршруты многих дневных автобусов, а также троллейбусов и трамваев.
Только 9 мая с 10:00 до окончания мероприятий изменятся пути следования автобусов № т29, 22, 105, 110, 818. Подробнее познакомиться с графиком движения подвижного состава можно здесь.
6 мая в связи с генеральной репетицией парада движение ограничат на нескольких улицах Москвы. С 06:00 закроют участок от улицы Мневники по Звенигородскому шоссе до Баррикадной улицы, а с 06:30 перекроют ряд центральных улиц внутри Садового кольца.
C 17:00 ограничат движение на участках: проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральная улица, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улица Мневники и улица Народного Ополчения.
В параде, который по традиции состоится на Красной площади 9 мая, будут участвовать 13 тысяч человек, а также 120 единиц бронетехники и 73 летательных аппарата.
По Красной площади впервые пройдут робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков "Терминатор".
По словам главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, который возглавит командование парадом, на мероприятии представят еще несколько новинок. Это будут в том числе специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 и бронированный корпусный автомобиль "Патруль".
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