"Аэрофлот" предоставит ветеранам право бесплатного перелета в честь Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Компания "Аэрофлот" предоставит ветеранам право бесплатного перелета в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом перевозчик сообщил РИА Новости.

"Правом бесплатного перелета по России и в страны СНГ с 3 по 12 мая 2022 года смогут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма", – говорится в сообщении.

Помимо этого, ветераны смогут оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.

"Это большая честь для нас, данной акцией мы из года в год выражаем глубочайшую признательность всем, кто в тяжелейшей борьбе принес нашей стране Великую Победу. Летчики гражданского воздушного флота были одними из первых, кто встал в ряды вооруженных сил для защиты Родины. Мы всегда помним об их подвигах", – сказал врио гендиректора "Аэрофлота" Сергей Александровский.

По его словам, компания продолжит принимать усилия по поддержке гражданской авиации. Так, уже была запущена акция скидок на авиабилеты по всем внутрироссийским направлениям. Вплоть до 12 апреля пассажиры могут купить билеты со скидками в 30–35%.

Условия акции распространяются на рейсы "Аэрофлота", "России" и "Авроры". Предложение действует для тарифов экономкласса с багажом и без багажа на прямых рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами РФ.

В случае снятия ограничений на полеты в южные города России в период проведения акции "Аэрофлот" будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления билетов на майские праздники и летний отдых, отметил Александровский.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что с 1 апреля россияне могут купить страховку от плохой погоды на отдыхе. Эта программа была запущена впервые.

