Около 47 поездов следуют с опозданием после ЧП в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Около 47 поездов следуют с опозданием после происшествия в Ростовской области, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

По данным перевозчика, максимальное время задержки достигло 4 часов. При этом в график введены 11 поездов, которые ранее были задержаны по той же причине.

"Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено", – говорится в сообщении.

В настоящий момент РЖД стараются обеспечить нагон времени опаздывающих составов. Различную помощь и полное содействие пассажирам оказывают сотрудники поездных бригад.

Граждане могут ознакомиться с фактическим графиком следования поездов через мобильное приложение или сайт РЖД. Это можно также сделать по номеру Центра поддержки клиентов перевозчика 8 (800) 775-00-00, который работает круглосуточно.

Ранее стало известно, что неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания железнодорожной станции Кутейниково в Ростовской области. Это произошло после атаки украинских беспилотников.

ЧП привело к временному нарушению работы контактной сети, а также изменениям в расписании следования поездов. Всех пассажиров и работников станции эвакуировали. О пострадавших информация не поступала.