Три автомобиля эвакуировали из-за подозрения на попытку блокировки Садового кольца

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С Садового кольца по решению полиции эвакуировали три автомобиля, которые заблокировали проезжую часть, сообщается в Twitter "Московский паркинг".

Среди них был один автомобиль каршеринга. Уточняется, что машины переместили на спецстоянки в качестве меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.