Автобусы Москва – Батуми начнут курсировать от автовокзала "Южные Ворота" с 4 июля

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Автобусы между Москвой и Батуми начнут курсировать от автовокзала "Южные Ворота" с 4 июля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Регулярные рейсы будут отправляться каждую среду в 8:30, уточнили представители перевозчика.

Стоимость проезда до Тбилиси для взрослых составляет 3,9 тысячи рублей, до Батуми – 4,6 тысячи рублей. Детский билет до Тбилиси стоит 1,95 тысячи рублей, до Батуми – 2,3 тысячи рублей. Скидка действительна для детей до 12 лет. Провоз багажа обойдется в 390 рублей до Тбилиси и в 460 рублей – до Батуми.