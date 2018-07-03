Новые развороты на Севастопольском проспекте сократят путь для водителей

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Два разворота в направлении из центра в центр и из области в область организовали на Севастопольском проспекте, сообщает портал мэра и правительства Москвы. У пешеходного перехода вместо шести полос шириной 3,75–4,5 метра нанесли семь полос по 3,25–3,5 метра.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, разворот из центра сократил на один–полтора километра путь для съезжающих с внешней стороны ТТК на Малую Тульскую улицу или к домам на нечетной стороне Загородного шоссе.

Разворот из области в область удобен водителям, которые отправляются из торгового центра в сторону области и подъезжают к станции МЦК Крымская. Раньше для такого разворота необходимо было проехать на три километра больше.

Всего за восемь лет ввели порядка 30 новых разворотов и левых поворотов, в том числе на Ленинском проспекте, улице Сергия Радонежского, Липецкой, Профсоюзной и Широкой улицах, Хорошевском шоссе, 6-й Радиальной улице, в Остаповском проезде. В ближайшие два года должны появиться еще не менее 10 разворотов.