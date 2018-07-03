Новые развороты на Севастопольском проспекте сократят путь для водителей

Фото: depositphotos/xload
Два разворота в направлении из центра в центр и из области в область организовали на Севастопольском проспекте, сообщает портал мэра и правительства Москвы. У пешеходного перехода вместо шести полос шириной 3,75–4,5 метра нанесли семь полос по 3,25–3,5 метра.
По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, разворот из центра сократил на один–полтора километра путь для съезжающих с внешней стороны ТТК на Малую Тульскую улицу или к домам на нечетной стороне Загородного шоссе.
Разворот из области в область удобен водителям, которые отправляются из торгового центра в сторону области и подъезжают к станции МЦК Крымская. Раньше для такого разворота необходимо было проехать на три километра больше.
Всего за восемь лет ввели порядка 30 новых разворотов и левых поворотов, в том числе на Ленинском проспекте, улице Сергия Радонежского, Липецкой, Профсоюзной и Широкой улицах, Хорошевском шоссе, 6-й Радиальной улице, в Остаповском проезде. В ближайшие два года должны появиться еще не менее 10 разворотов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: