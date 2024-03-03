Парковка на Волжском бульваре будет недоступна до 24 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парковка на Волжском бульваре будет недоступна с 4 по 24 марта в связи с проведением ремонтных мероприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Машину нельзя будет оставить от дома 16, корпуса 1 до дома 18/10 по Саратовской улице. Автомобилистов призвали обращать внимание на дорожные знаки.

Накануне стало известно о работе четырех уличных перехватывающих парковок в Москве. Их общая вместимость составляет 400 машиномест, уточнили в столичном Дептрансе.

Подобные стоянки находятся у станций метро "Братиславская", "Кузьминки", "Медведково" и "Марьина Роща".

До этого в Дептрансе рассказали, что в этом году столичные стоянки будут бесплатными для граждан целых 73 дня. Речь идет о периоде с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9–11 мая, 12 июня, 4 ноября, 30 и 31 декабря.

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