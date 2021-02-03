Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все станции столичного метро заработали в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Ограничения работы центральных станций сняты", – говорится в заявлении Дептранса в Telegram-канале.

Накануне несколько станций метро в центре Москвы были закрыты по требованию полиции. Речь шла о станциях "Охотный Ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная".

Кроме того, в столице был ограничен доступ на Красную площадь. В пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) сообщили, что такое решение приняли по просьбе правоохранительных органов.