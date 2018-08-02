Минтранс разработал методички по строительству велодорожек по всей стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Велодорожки должны появиться во всех городах, это позволит сократить количество автомобильных поездок на небольшие расстояния, сказано в методических рекомендациях об организации велоинфраструктуры Минтранса. При этом скорость авто на трассах, где есть полосы для велосипедов предлагают сократить до 40 километров в час.
Методичка подписана замглавы ведомства Николаем Асаулом. В Минтрансе пояснили, что рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и будет направлена в регионы в ближайшее время, сообщает газета "Известия".
Ведомство предлагает несколько типов дорожек: городского значения – для поездок в 5–15 километров, или до 50 километров в целях рекреации. Расположить их нужно в зоне наиболее активных перемещений велосипедистов.
Районные дорожки – до 10 километров длинной. Они пройдут вдоль основных улиц района, создавая наиболее короткий путь между его центром и участками жилой застройки. Третий тип – небольшие дорожки местного значения.
Проектирование должно идти с учетом интенсивности движения. При большом потоке авто велосипедные дорожки должны идти по тротуарам, их ширина должна быть около 1,5 метров, и для пешеходов необходимо оставить столько же. На мене загруженных дорогах можно делать полосы на проезжей части, при этом скорость потока необходимо ограничить до 40 километров в час. Велотрассы городского значения желательно делать выделенными, от пешеходов и транспорта их нужно отделять ограждениями или зелеными насаждениями. Это позволит сократить количество ДТП с велосипедистами, полагают в ведомстве.
Местным властям также рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.
В столице велосипедная инфраструктура развивается давно: есть прокат, дорожки и одна полоса на проезжей части на Бульварном кольце. В 2018 году появится пять новых веломаршрутов общей протяженностью 11 километров появятся в столичных парках.
Новые велодорожки в парках Москвы
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