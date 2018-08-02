Расписание электричек Ярославского направления изменится 4-5 августа

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В выходные график движения электричек Ярославского направления будет изменен, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московской железной дороги.
На участке Москва – Лосиноостровская продолжаются плановые масштабные работы. Речь идет о строительстве дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры между Москвой и станциями "Болшево" (Королев), "Мытищи" и "Пушкино".
Работы запланированы на 4 и 5 августа. Выходные дни выбраны специально, чтобы сохранить количество пригородных поездов в будни.
Сообщается, что 4 августа с рейсов снимут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями "Щелково", "Болшево", "Монино", "Пушкино", "Сергиев Посад" и "Александров".
У некоторых электропоездов изменят время отправления и количество остановок на маршруте.
В МЖД извинились за предоставленные неудобства и просили ознакомиться с поправками в графике курсирования пригородных поездов.
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