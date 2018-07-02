Google признала обозначение Крымского моста на украинском некорректным

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Корпорация Google пообещала исправить некорректное обозначение Крымского моста на своих картах, представители компании сообщили об этом на странице в Twitter.

"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением", – отмечается в сообщении.

Часть переправы через Керченский пролив, построенной Россией, обозначена на украинском языке. Со стороны Тамани мост подписан на русском, надпись "Кримський Мiст" появляется ближе к полуострову.

Инцидент прокомментировали в Госсовете Крыма. Там отметили, что решение сервиса Google Maps подписать часть Крымского моста на картах на украинском языке не вызывает ничего, кроме улыбки.

Автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и полуостров, запустили 16 мая. В июне по переправе проехали 460 тысяч автомобилей, включая 5,5 тысячи рейсовых автобусов. Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года – поездов.