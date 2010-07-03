Запущены рейсы с автовокзала "Северные ворота", расположенного рядом со станцией метро "Ховрино" и входящего в одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.
"Новый вокзал значительно разгрузил автостанцию "Тушинская", откуда перевели все рейсы дальнего следования", – пишет мэр Москвы.
С 15 мая автобусные рейсы Москва – Рыбинск стали отправляться с международного автовокзала "Северные ворота". Речь идет про автобусы, которые стартовали по данному маршруту от автостанции "ВДНХ".
Также с этого дня с автостанции "ВДНХ" на международный автовокзал "Северные ворота" перевели рейсы из Москвы в Ярославль и международные и междугородные автобусные рейсы станции "Тушинская".
Где строят транспортно-пересадочные узлы
"Северные ворота" – первый автовокзал, построенный в составе ТПУ. В его составе построят автовокзалы "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская" и "Щелковская".
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