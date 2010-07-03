Ford объявил о распродаже автомобилей

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Ford Sollers снижает стоимость автомобилей после объявления об уходе с российского рынка. Со скидкой до 585 тысяч рублей можно купить модели: Fiesta, Focus, Kuga и Explorer. Об этом сообщает РИА Новости.

"Помимо снижения цен, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Дополнительную выгоду можно получить при приобретении автомобиля по программе Ford Credit", – сообщили агентству в пресс-службе компании.

Седаны, хэтчбэки, а также универсалы C-класса Ford Focus можно купить дешевле на 175 тысяч рублей. Эта скидка распространяется на все комплектации.

Хэтчбек в базовой комплектации Trend с учетом экономии по программам Ford Credit и примерной экономии по программе "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" можно купить по цене от 705 тысяч рублей. Максимальная выхода на эту модель составит до 329 тысяч рублей.

Цены на кроссовер Kuga также снижены на 175 тысяч рублей во всех комплектациях, стоимость базовой комплектации с учетом маркетинговых программ составляет 1,3 миллиона рублей, а максимальная выгода доходит до 295 тысяч рублей в топовой комплектации, отмечается в сообщении.

Семиместный внедорожник Explorer подешевел на 400 тысяч рублей, а машина компакт-класса Ford Fiesta стал дешевле на 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Ford рассчитывает завершить выпуск легковых машин в России к июлю. К этому времени закроются площадки в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге.

27 марта вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что в России больше не будут собирать легковые автомобили марки Ford. Концерн столкнулся с проблемой сбыта продукции, поэтому решил "не продолжать самостоятельный бизнес" в стране.

Ford был первым крупным автоконцерном, открывшим сборочное производство автомобилей в России.