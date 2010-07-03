Создание "выделенок" снижает число ДТП с участием городского транспорта на 20-25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Создание выделенных полос снижает количество ДТП с участием городского транспорта на 20–25%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра рассказал, что протяженность полос для общественного транспорта в столице превысила 334 километра, причем работа по их созданию продолжится.

По его словам, скорость на дорогах благодаря "выделенкам" увеличилась на 15–20%, передает Агентство "Москва".

В январе Сергей Собянин сообщил, что в 2019 году в Москве обустроят более 32 километров выделенных полос. Мэр назвал организацию выделенных полос мировой практикой и заявил об их эффективности в столице.

С 14 января выделенные полосы появились на Калужском шоссе и Минской улице. В конце декабря 2018 года сразу четыре выделенные полосы запустили в столице – на Кутузовском проспекте, 2-й улице Машиностроения, улице Верхние Поля и на Волгоградском проспекте.

В конце ноября 2018 года рядом с Политехническим музеем запустили первую в Москве двойную выделенную полосу.

С 2 марта выделенная полоса заработала в 1-м Лесном переулке, она тянется от улицы Бутырский Вал до 3-го Лесного переулка.