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Авиакомпания Turkish Airlines начала устранять сбой в системе резервации рейсов, написал гендиректор Биляль Экши в соцсети X.

"Наши специалисты начали устранять сбой в IT-системе, мы будем постепенно возобновлять рейсы. Приносим извинения всем пассажирам, которым доставила неудобства эта проблема", – поделился Экши.

1 ноября Turkish Airlines в связи с системной технической проблемой отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19:00 до 20:00.

Как уточнял представитель авиакомпании Яхья Устюн, подразделения перевозчика продолжают устранять сбои в работе по продаже билетов и бронированию билетов. Неполадки были вызваны проблемами в сетевой инфраструктуре.

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