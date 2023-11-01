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01 ноября, 21:22

Транспорт

Turkish Airlines начала устранять сбой в системе резервации

Фото: depositphotos/EvrenKalinbacak

Авиакомпания Turkish Airlines начала устранять сбой в системе резервации рейсов, написал гендиректор Биляль Экши в соцсети X.

"Наши специалисты начали устранять сбой в IT-системе, мы будем постепенно возобновлять рейсы. Приносим извинения всем пассажирам, которым доставила неудобства эта проблема", – поделился Экши.

1 ноября Turkish Airlines в связи с системной технической проблемой отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19:00 до 20:00.

Как уточнял представитель авиакомпании Яхья Устюн, подразделения перевозчика продолжают устранять сбои в работе по продаже билетов и бронированию билетов. Неполадки были вызваны проблемами в сетевой инфраструктуре.

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