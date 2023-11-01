Turkish Airlines отменила ряд рейсов из Стамбула из-за техпроблемы

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Turkish Airlines из-за системной технической проблемы отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19:00 до 20:00. Об этом представитель авиакомпании Яхья Устюн написал в соцсети Х.

По его информации, соответствующие подразделения перевозчика продолжают устранять сбои в работе по продаже билетов и бронированию билетов, которые вызваны проблемами в сетевой инфраструктуре.

"Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации", – подчеркнул он.

В начале октября турецкая авиакомпания приостановила полеты в Тель-Авив из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Перевозчик опубликовал на своем сайте правила обмена или возврата билетов на рейсы в Израиль, которые должны были состояться с 7 по 23 октября.

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