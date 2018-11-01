В октябре МЦК воспользовались 12,6 миллиона пассажиров

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в октябре 2018 года по сравнению с этим периодом прошлого года вырос на 16% и составил 12,6 миллиона человек, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Самыми популярными станциями стали Площадь Гагарина, которой воспользовались 1,1 миллиона пассажиров, Ботанический сад — 780 тысяч человек и Владыкино — 744 тысячи человек.
В пресс-службе отметили, что с начала года услугами МЦК воспользовались более 105 миллионов человек. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В будни "Ласточками", курсирующими по МЦК, пользуются в среднем 470 тысяч человек. Рекордный показатель был зафиксирован 2 октября, когда поезда перевезли более 490 тысяч пассажиров.
В пресс-службе также напомнили, что в 2019 году планируется сокращение в час пик интервала между поездами до четырех минут.
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