В Зеленограде водитель КамАЗа остановил грузовик руками

В Зеленограде водитель КамАЗа остановил свой грузовик голыми руками, передает телеканал Москва 24.

Момент остановки грузовика сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как многотонная машина срывается с ручника и едет прямо на припаркованные легковые автомобили.

Водитель КамАЗа, который был в кузове, не успел запрыгнуть в кабину и начал самостоятельно останавливать машину, упираясь ногами в землю. В итоге машина остановилась буквально в нескольких сантиметрах от дорогостоящего Nissan GTR и другого автомобиля.

