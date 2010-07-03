ГИБДД Подмосковья на майские праздники усилит меры безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подмосковное ГИБДД обещает максимально усилить меры безопасности на всех автодорогах региона в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника управления обеспечения общественного порядка главного управления МВД по Московской области Игоря Платонова.

Уточняется, что правоохранители будут проверять машины, водителей и пассажиров.

"По линии ГИБДД на стационарных постах ДПС обеспечено максимальное проведение досмотровых мероприятий по проверке автотранспорта и лиц, в нем находящихся, с использованием компьютерных баз", – пояснил Платонов.

В праздники под особым контролем ГИБДД и полиции будут находиться перевозки граждан к местам массового скопления людей и культурных общественных мероприятий. Безопасность на подмосковных дорогах будут обеспечивать более 1000 сотрудников ГИБДД и 300 единиц служебного транспорта.

Ранее сообщалось, что до 4 мая парковка в Москве стала бесплатной. Также парковаться можно будет бесплатно с 9 по 11 мая.