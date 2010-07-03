Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

В Шереметьеве задержано четыре рейса. В аэропорту Внуково пять рейсов отменено, еще семь задержано. В Домодедове задержали два рейса и 11 отменили.

По данным МЧС, в связи с прохождением холодного фронта в столичном регионе в ближайшие несколько часов и до конца дня ожидаются мокрый снег, метель, сильная гололедица, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. К вечеру пятницы в Подмосковье ожидается понижение температуры воздуха до минус 7 градусов.