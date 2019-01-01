Новогодняя фотобудка появилась в столичном метро

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Новогодняя фотобудка появилась на станции столичного метро "Китай-город".

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе метрополитена, объект оформлен в единой городской концепции празднования Нового года.

"Каждый может сделать снимок на память и бесплатно забрать с собой фотографию. Фотобудка будет работать все новогодние праздники", – отметил собеседник.

В течение прошедшего года в столичном метрополитене запустили больше десяти тематических поездов, каждый из которых отличался уникальным оформлением и необычным дизайном.

Среди них поезд, посвященный столичному клубу ЦСКА, фестивалю "Московская весна A Сappella", зимней универсиаде в Красноярске и другим событиям.