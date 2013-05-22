"Динамо" разрешило нападающему Ничушкину поехать на драфт в НХЛ

Нападающий московского "Динамо" Валерий Ничушкин намерен принять участие в драфте Национальной хоккейной лиги. Форвард хочет попробовать свои силы за океаном.

Действующий контракт Ничушкина с "Динамо" не будет расторгнут, заявил ИТАР-ТАСС генеральный менеджер клуба Алексей Сафронов.

По словам Сафронова, если Ничушкин не сможет закрепиться в НХЛ, то вернется в стан "бело-голубых".

Скорее всего, Ничушкин будет выбран под одним из первых номеров драфта.

Напомним, молодой форвард, игрок молодежной и юниорской сборных России по хоккею, в завершившемся недавно сезоне КХЛ выступал за челябинский "Трактор". По окончании сезона Ничушкин перешел в "Динамо".