Вдоль трамвайных путей в СВАО нанесли новую дорожную разметку

Фото:Sosedi.ru

Новая разметка вдоль трамвайных путей появилась на северо-востоке столицы.

В настоящий момент она появилась на проезжей части вблизи станции метро "Марьина Роща" на улице Трифоновская.

"Обозначения на асфальте стали делать вытянутыми: чтобы водители видели нормальную картинку, а не сплющенных детишек", - пишет жительница района Марьина Роща Екатерина.

Напомним, московские власти продолжают эксперимент по обособлению трамвайных путей, поднимая их над проезжей частью. Пилотный проект начался в конце прошлого года на участке от Комсомольской площади до Халтуринской улицы, в том числе, на Стромынке. Следующим участком, где в ближайшее время пути приподнимут над проезжей частью, станет улица Серпуховский Вал.

Также, вдоль трамвайных путей в Москве, власти планируют провести сплошные линии дорожной разметки и разместить видеокамеры, чтобы следить за тем, не заезжают ли на рельсы автомобилисты. Об этом M24.ru ранее рассказал руководитель рабочей группы "Развитие трамвайной сети" департамента транспорта столицы Станислав Натапов.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.