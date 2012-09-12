Число ярмарок выходного дня в Москве может вырасти в два раза

Количество ярмарок выходного дня в столице до конца 2013 года может увеличиться до 300 площадок.

По мнению заместителя мэра Москвы по экономической политике Андрея Шаронова, благодаря таким ярмаркам с 2011 года наблюдается положительная динамика в секторе торговли и услуг.

"Уже сегодня в нашем распоряжении есть 140 площадок под ярмарки выходного дня. В этом году на них прошло 3,6 тысячи ярмарок. До конца следующего года мы для себя установили цифру 300 площадок, так как подобные ярмарки удобны для продажи скоропортящихся продуктов, они расположены близко к людям и создают новые рабочие места", - рассказал Андрей Шаронов.

Как сообщает РИА Новости, за последнее время в Москве проведен ряд работ по дальнейшему развитию торговли. В частности, в 2012 году построено двадцать торговых центров на площади более чем в 250 тысяч квадратных метров. На 5,8 тысячах торговых объектов столицы создана безбарьерная среда для инвалидов. Кроме того, продолжаются работы по подключению мелкорозничных площадок к электросети: сейчас электричество есть уже в 96% таких объектов.

Однако Шаронов отметил, что Москва пока сильно отстает от других крупных городов мира по обеспеченности торговыми площадями. По данным заммэра, в столице примерно в три раза меньше площадей для ежедневных покупок и более чем в четыре раза меньше магазинов у дома, чем в Берлине. Кроме того, в секторе гипермаркетов Москва более чем в четыре раза слабее Санкт-Петербурга и более чем в семь раз отстает от Варшавы.

"Цена такой неэффективности - примерно 30% конечной стоимости продуктов питания. В непродовольственном формате это может быть даже еще хуже. Выводы у нас такие - дефицит площадей создает некомфортную среду для покупателей, дополнительную нагрузку на транспорт, а также не дает развиваться конкуренции", - заключил Андрей Шаронов.