Михаил Южный победил Аслана Карацева на турнире в Санкт-Петербурге

Теннисист Михаил Южный выиграл в теннисном матче с Асланом Карацевым в рамках первого круга турнира в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 в пользу Южного.

Матч продлился чуть более двух часов. В следующем матче Михаил Южный сыграет с победителем пары Михаил Бирюков (Россия) - Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

Призовой фонд теннисного турнира в Санкт-Петербурге превышает 455 тысяч долларов.