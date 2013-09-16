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16 сентября 2013, 21:46

Спорт

Михаил Южный победил Аслана Карацева на турнире в Санкт-Петербурге

Теннисист Михаил Южный выиграл в теннисном матче с Асланом Карацевым в рамках первого круга турнира в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 в пользу Южного.

Матч продлился чуть более двух часов. В следующем матче Михаил Южный сыграет с победителем пары Михаил Бирюков (Россия) - Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

Призовой фонд теннисного турнира в Санкт-Петербурге превышает 455 тысяч долларов.

теннис турниры Санкт-Петербург Михаил Южный
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