30 июля 2013, 12:32

Безопасность

Задержана пенсионерка - телефонная террористка

В отношении пенсионерки, ложно сообщившей о бомбе в жилом доме, заведено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о факте терроризма".

28 июля 64-летняя москвичка позвонила в полиция и заявила, что в доме на улице Жербунова заложено взрывное устройство. Кинологи ничего подозрительного в здании не нашли, вскоре недалеко от места происшествия была задержана подозреваемая. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

