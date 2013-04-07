Посетителей ТЦ в ЮЗАО снова эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Торговый центр из-за собощений о бомбе эвакуировали два дня подряд

Второй раз за выходные неизвестные сообщили о якобы заложенной бомбе в торговом центре "Румянцево" на юго-западе Москвы. Люди были эвакуированы, а здание проверили кинологи. Бомбы в магазине не нашли.

Последний раз подобное произошло в субботу около 19.20. В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что бомба находится в здании торгового центра. Из-за угрозы взрыва проводилась эвакуация 1,5 тысячи человек. Взрывных устройств в магазине не нашли. Сейчас полицейские разыскивают телефонного террориста.

Напомним, самое мягкое наказание, предусмотренное по статье за ложное сообщение об угрозе взрыва - штраф до 200 тысяч рублей или зарплата осужденного за 18 месяцев. При более серьезных случаях одним штрафом не отделаться, любителей пошутить со спецслужбами ждут 1-2 года исправительных работ, арест от 3 до 6 месяцев, либо 3 года в колонии.