В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость

11 января, 15:35
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Jonathan Brady
Ученые из Рурского университета выяснили, что сервера WhatsApp имеют опасную уязвимость, сообщает "Российская газета".
Исследовали установили, что у мессенджера есть проблемы безопасности. По их утверждению, любой, кто контролирует серверы приложения, может включать новых людей в групповые чаты без разрешения администратора.
После того, как новый пользователь появляется в чате, ему становятся доступны все будущие сообщения в группе. Таким образом, нарушается конфиденциальность группы.
Доступ к серверам WhatsApp могут получить только сотрудники компании, правительство и хакеры. Поэтому, чтобы обезопасить себя, следует использовать только личные сообщения.
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