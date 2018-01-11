В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость

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Ученые из Рурского университета выяснили, что сервера WhatsApp имеют опасную уязвимость, сообщает "Российская газета".

Исследовали установили, что у мессенджера есть проблемы безопасности. По их утверждению, любой, кто контролирует серверы приложения, может включать новых людей в групповые чаты без разрешения администратора.

После того, как новый пользователь появляется в чате, ему становятся доступны все будущие сообщения в группе. Таким образом, нарушается конфиденциальность группы.

Доступ к серверам WhatsApp могут получить только сотрудники компании, правительство и хакеры. Поэтому, чтобы обезопасить себя, следует использовать только личные сообщения.