Интернет-компании не смогли выполнить требования "закона Яровой" – СМИ

31 июля, 14:29
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Российские организаторы распространения информации в интернете (ОРИ) с 1 июля обязаны хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и другую информацию. К ОРИ относятся мессенджеры, форумы, социальные сети и сайты знакомств. Данные должны храниться в течение шести месяцев на территории России, по требованиям их могут предоставить для розыска или при возникновении угрозы безопасности страны.
Исполнять эти требования компании так и не начали, поскольку нет документов, описывающих механизм передачи данных правоохранительным органам, рассказали источники в предприятиях отрасли.
Один из собеседников РБК рассказал, что нужны подзаконные акты, разъясняющие постановление правительства. Документы должно разработать Министерство цифрового развития до конца лета. Источник уточнил, что в этой ситуации можно только ждать.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что не проводили исследований о том, есть ли у компаний возможность начать исполнять закон уже сейчас, но, по мнению ведомства, дополнительных документов не требуется.
В Минкомсвязи не предоставили комментарий на момент публикации.
Ранее сообщалось, что кабмин утвердил правила хранения данных для операторов связи. Они обязывают Минкомсвязи и ФСБ до 1 декабря 2022 года представить предложения по уточнению порядка, сроков и объемов хранения данных.
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