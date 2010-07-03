Покупка big data в автомобильной сфере обсуждается в России

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Перспективы выкупа государством у автопроизводителей и телекоммуникационных компаний накопленных данных, поступающих от автотранспорта в процессе его эксплуатации, обсуждается с участием вице-премьера РФ Максима Акимова.

Это необходимо для формирования национального массива информации на платформе "Автодата", заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Мы обсуждаем и прорабатываем с участием вице-премьера принципиально новый механизм, который может распространяться на уже накопленный исторический массив данных, сформированный у крупных игроков в этой сфере. Речь может идти о выкупе государством накопленных массивов данных, которые сейчас накопились, например, у операторов телекоммуникационного рынка, некоторых других участников и автопроизводителей. Если правительство поддержит эту логику, то мы можем к этому процессу через какое-то количество месяцев перейти", – сказал он на церемонии подписания меморандума о создании межотраслевого проектного консорциума "Автодата.Рус", передает ТАСС.

При создании в России единого массива данных в сфере автотранспорта важно учитывать опыт других стран, однако для достижения успеха нельзя просто скопировать одну из существующих моделей, добавил Песков.

Меморандум о создании межотраслевого проектного консорциума "Автодата.Рус" подписали представители около 70 ведомств, организаций и компаний. Среди учредителей консорциума – министерство промышленности и торговли, министерство цифрового развития, НП "ГЛОНАСС", Роскосмос, Российская венчурная компания, инновационный центр "Сколково", МФТИ, Сколтех и другие организации.

Функцию объединения big data в автосфере будет выполнять платформа "Автодата", включающая сервисы для удаленной диагностики транспорта и медосмотра водителей, контроля состояния автомобиля, заполнения электронного путевого листа, защиты данных от киберугроз. Проект "Автодата" ранее поручил создать Владимир Путин. Объем финансирования до конца года составляет 325 миллионов рублей.

