Покупка big data в автомобильной сфере обсуждается в России

17:55
17:55
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Фото: depositphotos/motortion
Перспективы выкупа государством у автопроизводителей и телекоммуникационных компаний накопленных данных, поступающих от автотранспорта в процессе его эксплуатации, обсуждается с участием вице-премьера РФ Максима Акимова.
Это необходимо для формирования национального массива информации на платформе "Автодата", заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"Мы обсуждаем и прорабатываем с участием вице-премьера принципиально новый механизм, который может распространяться на уже накопленный исторический массив данных, сформированный у крупных игроков в этой сфере. Речь может идти о выкупе государством накопленных массивов данных, которые сейчас накопились, например, у операторов телекоммуникационного рынка, некоторых других участников и автопроизводителей. Если правительство поддержит эту логику, то мы можем к этому процессу через какое-то количество месяцев перейти", – сказал он на церемонии подписания меморандума о создании межотраслевого проектного консорциума "Автодата.Рус", передает ТАСС.
При создании в России единого массива данных в сфере автотранспорта важно учитывать опыт других стран, однако для достижения успеха нельзя просто скопировать одну из существующих моделей, добавил Песков.
Меморандум о создании межотраслевого проектного консорциума "Автодата.Рус" подписали представители около 70 ведомств, организаций и компаний. Среди учредителей консорциума – министерство промышленности и торговли, министерство цифрового развития, НП "ГЛОНАСС", Роскосмос, Российская венчурная компания, инновационный центр "Сколково", МФТИ, Сколтех и другие организации.
Функцию объединения big data в автосфере будет выполнять платформа "Автодата", включающая сервисы для удаленной диагностики транспорта и медосмотра водителей, контроля состояния автомобиля, заполнения электронного путевого листа, защиты данных от киберугроз. Проект "Автодата" ранее поручил создать Владимир Путин. Объем финансирования до конца года составляет 325 миллионов рублей.
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