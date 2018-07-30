Россия предложит на экспорт корабли проекта 22800 с ракетами "Калибр"

30 июля, 09:27
Фото: wikimedia.org/George Chernilevsky
Многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", могут пойти на экспорт, сообщает РИА Новости.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, у корвета большой тоннаж, хорошее вооружение, при этом он компактный и скоростной.
"Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона – Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал", – отметил Борисов.
Сейчас корабли поступают на вооружение российского флота. Их получат Балтийский, Северный и Черноморский флота, а также Каспийская флотилия.
Многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800 спроектировало центральное морское проектно-конструкторское бюро "Алмаз".
Ракеты "Калибр" – разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Их дальность действия – около 2,5 тысячи километров.
Ранее Борисов рассказал, что в России планируется разработать сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан". Работы по его созданию внесены в Госпрограмму вооружения на период до 2027 года.
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