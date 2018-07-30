Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

30 июля, 09:27

Россия предложит на экспорт корабли проекта 22800 с ракетами "Калибр"

технологии безопасность

Фото: wikimedia.org/George Chernilevsky

Многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", могут пойти на экспорт, сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, у корвета большой тоннаж, хорошее вооружение, при этом он компактный и скоростной.

"Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона – Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал", – отметил Борисов.

Сейчас корабли поступают на вооружение российского флота. Их получат Балтийский, Северный и Черноморский флота, а также Каспийская флотилия.

Многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800 спроектировало центральное морское проектно-конструкторское бюро "Алмаз".

Ракеты "Калибр" – разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Их дальность действия – около 2,5 тысячи километров.

Ранее Борисов рассказал, что в России планируется разработать сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан". Работы по его созданию внесены в Госпрограмму вооружения на период до 2027 года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать