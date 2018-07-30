В России могут создать самолет на замену Ан-124 "Руслан"

30 июля, 08:53
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В России планируется разработать сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан". Работы по его созданию внесены в Госпрограмму вооружения (ГПВ) на период до 2027 года, сообщает ТАСС.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, модернизированные Ан-124 "Руслан" будут "оцифрованы", на них установят новые двигатели ПД-35.
Вице-премьер уточнил, что Ан-124 можно эксплуатировать до 2050 года. Для этого, в частности, нужно изменить кабину самолета и бортовое радиоэлектронное оборудование.
Самолет на 80 процентов производится в России. Основная проблема связана с двигателем Д-18, который изготавливается на Украине.
Сейчас на вооружении ВКС РФ стоят девять самолетов Ан-124, еще 10 "Русланов" эксплуатируются в авиакомпании "Волга-Днепр".
Максимальная грузоподъемность лайнера – 120 тонн, максимальная скорость – 865 километров в час. Самолет с полной нагрузкой может совершать полеты на 4,8 тысячи километров.
Ранее сообщалось, что ОАК сейчас не планирует эскизное проектирование самолета на замену Ан-124. В корпорации подготовят меры по поддержанию имеющегося парка.
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