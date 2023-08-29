Пользователей Skype предупредили об опасной уязвимости

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В мобильной версии Skype обнаружили уязвимость, которая позволяет хакерам получить доступ к IP-адресу пользователя. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на 404 Media.

Один из исследователей безопасности под псевдонимом Йосси рассказал порталу, что злоумышленник может получить IP-адрес пользователя, отправив ему сообщение с любой ссылкой. Данные отобразятся у хакера сразу после открытия сообщения пользователем. При этом скрыть адрес не позволит даже включенный VPN.

После выявленной уязвимости Йосси обратился в Microsoft. В компании ему ответили, что раскрытие IP-адреса не является уязвимостью безопасности.

Обещание ликвидировать уязвимость в компании дали только после обращения портала. При этом конкретных сроков в Microsoft не назвали.

До этого стало известно, что Microsoft после 30 сентября прекратит продлевать корпоративные лицензии на свои продукты для российских компаний. Это связано с невозможностью компании принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет.

