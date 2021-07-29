Роскомнадзор может ограничить доступ к интернет-сервису DeviantArt

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Роскомнадзор потребовал от интернет-сервиса DeviantArt удалить все противоправные материалы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На указанном сайте были обнаружены страницы с детской порнографией, суицидальным, нацистским и пронаркотическим контентом, запрещенным на территории РФ.

"Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы", – говорится в сообщении.

В случае если противоправный контент не будет удален, доступ к сервису будет ограничен.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Алексея Навального. В качестве основания для ограничений указана статья 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".