Райффайзенбанк сообщил о проблемах с переводами по номеру телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Переводы денежных средств через мобильное приложение по номеру телефона в настоящий момент недоступны для клиентов Райффайзенбанка.

"Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", – говорится во всплывающем сообщении в приложении кредитной организации.

19 марта пользователи сообщили о проблемах в работе мобильного приложения банка ВТБ. Неполадки в работе площадки начали фиксировать после 12:00. Уже к 14:30 625 пользователей рассказали, что не могут войти в систему.

До этого сбой произошел в мобильном приложении "Тинькофф Банка". Тогда пользователи не могли зайти в приложения основного банка и в сервис для инвестиций. Спустя время неполадки устранили.