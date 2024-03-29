29 марта, 12:11Технологии
Райффайзенбанк сообщил о проблемах с переводами по номеру телефона
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Переводы денежных средств через мобильное приложение по номеру телефона в настоящий момент недоступны для клиентов Райффайзенбанка.
"Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", – говорится во всплывающем сообщении в приложении кредитной организации.
19 марта пользователи сообщили о проблемах в работе мобильного приложения банка ВТБ. Неполадки в работе площадки начали фиксировать после 12:00. Уже к 14:30 625 пользователей рассказали, что не могут войти в систему.
До этого сбой произошел в мобильном приложении "Тинькофф Банка". Тогда пользователи не могли зайти в приложения основного банка и в сервис для инвестиций. Спустя время неполадки устранили.
Пользователи сообщили о сбое в работе приложения банка "Тинькофф"