В МТС сообщили о проблемах с сотовой связью в ряде регионов Поволжья

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сотовый оператор МТС зафиксировал проблемы со связью у своих абонентов в ряде регионов Поволжья, в данный момент ведутся работы по их устранению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы", – сказали в компании.

В каких именно регионах произошел сбой, в пресс-службе МТС не уточнили.

Ранее сообщалось о сбое, который произошел в работе мобильного интернета оператора "Билайн" 26 июня.

Согласно данным сервиса детектора сбоев Downradar, на тот момент 53% заявивших о проблеме абонентов посетовали на работу мобильного интернета. При этом 9% пожаловались на работу домашнего интернета. Еще 14% пользователей рассказали об общем сбое. Больше всего неполадок заметили в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.

В компании подтвердили произошедший сбой, а позже причины сбоя были локализованы.



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