Представлен российский облегченный планшет

Фото: rostec.ru

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на выставке "Интерполитех – 2019" прототип облегченного планшета.

Как сообщила пресс-служба концерна, он весит до одного килограмма и выполнен на базе микропроцессора "Эльбрус-1С +" с интегрированным графическим 3D-ядром. Также в прототип встроены беспроводные интерфейсы и приемник GPS/Глонасс.

Планшет – первая модель, подходящая по своим характеристикам для применения на гражданском рынке, добавили в "Ростехе". Предполагается, что изделие должно обеспечить "высокий уровень информационной безопасности", передает News.ru.

В компании рассчитывают, что основными заказчиками новинки станут силовые структуры, нефтегазовая, энергетическая и транспортная отрасли.

Ранее стало известно, что пилотный проект по использованию российской операционной системы (ОС) "Аврора" в устройствах Huawei могут запустить до конца года.