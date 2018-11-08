

Компания Samsung представила смартфон с гибким экраном Infinity Flex на ежегодной конференции Developer Conference 2018 в Сан-Франциско.

В развернутом виде смартфон превращается в небольшой планшет. При этом на экране устройства можно запустить одновременно три приложения.



Видео презентации устройства в прямом эфире транслировалось на видеохостинге YouTube.

При этом компания не назвала сроки выпуска и технические характеристики устройства.

Роскачество ранее составило рейтинг лучших смартфонов. В десятку лучших вошли шесть моделей Samsung Galaxy, три модели iPhone и одна – Huawei.

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