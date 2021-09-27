Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

04:35

Глава YouTube рассчитывает на продолжение работы сервиса в России

технологии

Фото: depositphotos/agencyby

Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки рассчитывает, что сервис продолжит свою работу в России. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.

По словам главы YouTube, в сервисе надеются на разрешение некоторых противоречий с властями РФ.

"Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями", – отметила Воджицки.

В то же время гендиректор YouTube не дала прямого ответа на вопрос, удалял ли видеохостинг ролики по запросу российских властей.

"Мы, конечно, получаем запросы от властей и изучаем, почему мы получили такой запрос, что происходит на местах, и принимаем решение, основываясь на целом ряде разных факторов", – объяснила Воджицки.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию видеохостинга YouTube в игнорировании требований об удалении материалов, содержащих фейковую информацию. В надзорном органе уточнили, что компания не стала блокировать девять видеороликов, сообщающих недостоверную информацию о коронавирусе.

Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать