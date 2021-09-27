Глава YouTube рассчитывает на продолжение работы сервиса в России

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Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки рассчитывает, что сервис продолжит свою работу в России. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.
По словам главы YouTube, в сервисе надеются на разрешение некоторых противоречий с властями РФ.
"Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями", – отметила Воджицки.
В то же время гендиректор YouTube не дала прямого ответа на вопрос, удалял ли видеохостинг ролики по запросу российских властей.
"Мы, конечно, получаем запросы от властей и изучаем, почему мы получили такой запрос, что происходит на местах, и принимаем решение, основываясь на целом ряде разных факторов", – объяснила Воджицки.
Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию видеохостинга YouTube в игнорировании требований об удалении материалов, содержащих фейковую информацию. В надзорном органе уточнили, что компания не стала блокировать девять видеороликов, сообщающих недостоверную информацию о коронавирусе.
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России
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