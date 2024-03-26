Россияне свыше 600 млн раз воспользовались порталом "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне при помощи портала "Госуслуги" за 2023 год смогли получить свыше 600 миллионов государственных услуг. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Глава Минцифры РФ также подчеркнул, что выручка российских IT-компаний за прошлый год выросла на 43%, составив 5,5 триллиона рублей.

"Выручка растет за счет эффективной разработки и реализации отечественных решений", – пояснил Шадаев.

Ранее стало известно, что жители РФ с июля 2024 года смогут открывать счета в рамках программы долгосрочных сбережений с помощью сервиса "Госуслуги". По данным замминистра финансов страны Ивана Чебескова, это позволит клиентам быстрее открывать такие счета.