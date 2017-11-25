Митрополит заподозрил Apple в использовании церковного опыта

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Опыт церкви использовался в разработке продукции Apple, полагает Митрополит Волоколамский Иларион. Он рассказал о связи между иконами в домах верующих и иконками на экранах гаджетов.

Свою теории о связи между гаджетами и религией священнослужитель рассказал в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Митрополит отметил, что первые ЭВМ оперировали с текстом, и только в компьютерах фирмы Apple начали использоваться иконки для обозначения программ.

"Я думаю, что не случайно создатели этой системы воспользовались тем, что церковь знала на протяжении многих веков. Верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир", – заявил священнослужитель.

Популярность гаджетов Иларион связывает именно с наличием иконок на рабочем столе. Священнослужитель также заявил, что верующие могут читать молитвы с любых носителей, однако смартфоны не приветствуются в литургическом обиходе.