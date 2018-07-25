Рогозин проведет в ЦНИИмаш совещание по текущей деятельности "Роскосмоса"

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проведет совещание по текущей деятельности госкорпорации в ЦНИИмаш, заявил глава пресс-службы организации Владимир Устименко.

По его словам, мероприятие пройдет в закрытом режиме, после него Рогозин встретится с генконструкторами. "Такие совещания проводятся еженедельно и касаются текущей деятельности госкорпорации", – цитирует Устименко ТАСС.

У "Роскосмоса" есть несколько важных текущих проектов. Среди них – строительство перспективного пилотируемого корабля "Федерация". Ранее сообщалось, что в его испытаниях примет участие робот Федор. Кроме того, госкорпорация ведет разработку новой ракеты среднего класса "Союз-5".

ЦНИИмаш занимается исследованиями и отработкой образцов ракетно-космической техники. Институт располагает крупнейшей экспериментальной базой в отрасли.