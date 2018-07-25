Twitter начал блокировать аккаунты фальшивых Илонов Масков

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Социальная сеть Twitter начала блокировать все непроверенные страницы, выдающие себя за аккаунты предпринимателя-инноватора Илона Маска. Компания борется с орудующими в Сети мошенниками.

Как сообщает Verge, блокировать будут всех пользователей, не привязавших аккаунт к мобильному телефону, при попытке назваться Илоном Маском. Для восстановления доступа потребуется пройти капчу и указать номер телефона.

"Прилагая усилия по борьбе со спамом и вредоносной активностью на нашем сервисе, мы тестируем новые методы борьбы с аккаунтами, которые используют терминологию, обычно связанную со спам-кампаниями", – пояснил представитель Twitter. Касаются ли эти меры других знаменитостей, у которых есть аккаунты в соцсети, пока неизвестно.

Не все двойники Илона Маска исчезнут из Twitter. Пользователи могут сохранить за собой имя предпринимателя, доказав, что они не боты. Именно вредоносными роботами, которые обманывают пользователей с ними борется микроблоговый сервис. Например, они распространяют предложения о покупке никому неизвестных криптовалют от лица известного предпринимателя.

Сам Илон Маск также принимает участие в борьбе с фейками, речь идет о дезинформации в СМИ. Он решил основать ресурс Pravda, где пользователи смогут оценивать правдивость публикаций различных изданий. Со временем ресурс накопит статистику по доверию общественности даже к конкретным журналистам и редакторам.