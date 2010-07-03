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Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

Отмечается, что с 25 июня новый сервис заработал в веб-версии "Сбербанк Онлайн". Позже он станет доступным и в мобильном приложении, пообещали представители банка. Клиенты смогут выполнять мгновенные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карты.

По данным издания, комиссия за такие переводы – такая же, как за снятие наличных с кредитных карт в банкомате: на уровне 3%, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона, подчеркнули в Сбербанке. Там также уточнили, что беспроцентный период до 50 дней, который есть у всех кредитных карт банка, не распространяется на переводы кредитных средств. По этой причине клиенту придется сразу заплатить проценты по кредиту за переведенные деньги.

"Такой функционал может потребоваться, например, в том случае, если необходимо срочно перевести кому-то деньги, а на дебетовой карте отсутствуют средства", – рассказал вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов. "Раньше для этого необходимо было искать банкомат, чтобы снять деньги с кредитной карты и внести их на дебетовую карту", – пояснил он.

Как отметил председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов, запуск Сбербанком нового сервиса означает, что значительная часть клиентов используют банкомат именно для снятия средств с кредитной карты и перебрасывания на дебетовую. Таким образом, в банке решили исключить из процесса лишние операции, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что банки нашли новую причину для блокировки счетов. Кредитные организации начали интересоваться происхождением денег для открытия вклада, а также спрашивать, на что вкладчики тратят снятые со счета деньги. В противном случае счет или вклад грозят заблокировать, пожаловались клиенты Сбербанка и МКБ.