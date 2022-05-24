Х технологическая конференция Startup Village пройдет в "Сколкове" 25 и 26 мая

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25 и 26 мая на площадке Центрального парка "Сколкова" под открытым небом пройдет крупнейшая в России и странах СНГ конференция Startup Village 2022.



Мероприятие традиционно станет центром притяжения стартапов, инвесторов, технологических корпораций и представителей органов власти. В этом году главными темами станут импортозамещение, восстановление цепочек поставок и поддержка российского технологического бизнеса.

Startup Village – крупнейшая технологическая конференция в России, где основатели стартапов встречаются с менторами и инвесторами, крупными корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей.

В первый день стартап-конференции "Ростелеком" и "Сколково" представят совместно разработанные инициативы для опережающего развития отрасли российской кибербезопасности.

На совместном стенде госкорпорации "Росатом" и Российского квантового центра ученые представят работу первого в России многокубитного квантового компьютера на основе ионных кудитов.

На стенде Газпромбанка все желающие смогут прикоснуться к альтернативной реальности – будет представлен космический корабль, посвященный развитию ИТ-сообществ в банке. Гости также смогут принять участие в мастер-классе по центробежному рисованию с возможностью создать свое арт-произведение абстрактной живописи.

В шатре НТЦ ТМК состоится большой инвестиционный питчинг: подростки (10–17 лет) со всей страны получат возможность продемонстрировать лидерам различных индустрий свои технологические проекты, а "Тинькофф бизнес" поделится бизнес-секретами – на стенде в формате подкаст-студии будет организована обширная двухдневная программа на темы: online business, fashion в условиях кризиса, сервисы для предпринимателей и многие другие.

Проекты традиционно представят и региональные разработчики решений с потенциалом масштабирования на всю страну: конференция объединит участников из Новосибирской и Томской областей, республик Татарстан и Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

Также свои проекты в рамках сессии "Women-run business. Вдохновленные технологиями" представят участницы и победительницы "Стартап-тура – 2022".

Детали программы и регистрация доступны по ссылке. Кроме того, будет доступна онлайн-трансляция конференции с возможностью интерактива со всеми участниками.