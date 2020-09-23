Приложение для экстренной разблокировки дверей авто запустят в 2022 году

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Мобильное приложение для экстренной разблокировки дверей автомобиля запустят в России в 2022 году, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева, сервис будет доступен как для водителей личных авто, так и для пользователей каршеринга и такси.

Приложение будет бесплатным. Водитель сможет установить его по желанию. Новое приложение необходимо из-за технических сбоев работы каршерингов и желания некоторых таксистов не выпускать своих пассажиров.

В приложении будут храниться данные всех машин, подключенных к "Автодате". Чтобы автомобиль был подключен к этой платформе, он должен быть оснащен современной телематической системой. Сегодня она есть уже у 20% машин в России. Ожидается, что к 2025 году эта цифра достигнет 50%. Также нужно непосредственное согласие владельца авто на обработку данных.

Мобильное приложение будет автоматически определять машину, в которой находится пользователь, и в течение 2–3 минут после указания проблемы разблокирует двери.

В России хотят ужесточить ответственность для водителей каршеринга. Нормы по регулированию краткосрочной аренды автомобилей готовят в Госдуме.

Нарушители ПДД, которые находятся в черных списках каршеринговых компаний, покупают так называемые левые аккаунты и пользуются каршерингом под чужим именем. Во избежание подобных ситуаций и предлагается организовать регистрацию на сервисах и приложениях каршеринга через портал госуслуг.

Помимо этого, в КоАП может вырасти ответственность за нарушение дорожных правил машинами каршеринга.