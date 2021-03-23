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Райффайзенбанк предупредил о проблемах при входе в приложение банка. Об этом говорится в Twitter кредитной организации.

Уточняется, что сложности со входом в сервис могут наблюдаться у пользователей Android. Это связано с техническими работами на стороне Google.

"Помогает удаление/установка обновления WebView", – заявили в банке.

Месяц назад некоторые клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при входе в мобильное приложение. Сбои отмечались как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других городах РФ.

До этого о неполадках сообщили пользователи сервисов банка "Тинькофф". 90% клиентов не смогли войти в систему.

