Неполадки в работе сайтов некоторых госорганов могут возникнуть 1 февраля

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Сайты некоторых российских государственных органов и банков с 1 февраля могут работать с перебоями. Это связано с тем, что прекращается поддержка устаревшей версии системы доменных имен DNS, сообщает ТАСС.

Корректно работать будут только сайты, поддерживающие стандарт EDNS. Аналитики считают, что риску больше остальных подвержены сайты на собственных серверах компаний и госорганов. При этом владельцам ресурсов на популярных хостингах опасаться нечего.

В частности, работать нестабильно могут сайт Сбербанка, порталы Федерального агентства по рыболовству, Минфина и Минэнерго, региональных правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов.

Полностью перестать работать могут официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств Нижегородской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл, а также Юникредит банка и Промсвязьбанка.

В свою очередь, в пресс-службе Промсвязьбанка порталу Москва 24 рассказали, что ответственные подразделения в курсе изменений в DNS.

"Ответственные подразделения банка в курсе изменений в системе доменных имен (DNS), которые вступят в силу 1 февраля. Были запланированы и проводятся необходимые работы для обеспечения работоспособности сайта банка после вступления в силу указанных изменений", – сообщили в пресс-службе.

Проверить готовность сайта к новым стандартам можно на dnsflagday.net. Как пояснил эксперт ИРИ Валерий Соловьев, чтобы избежать проблем, нужно обновить программное обеспечение на серверах.