В WhatsApp появится новая функция

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В бесплатном сервисе для обмена сообщениями WhatsApp появится новая функция. Теперь пользователи мессенджера смогут создать свой личный аватар. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи смогут делать со своими аватарами наборы стикеров. Их можно будет отправить в чаты и групповые беседы. Кроме того, в WhatsApp будет доступна функция поставить аватар в качестве фотографии профиля. А во время видеозвонков их сделают доступными как маски.

Ранее WhatsApp запустил бета-версию сервиса, которое позволяет скрывать свой онлайн-статус. При этом принять участие в тестировании больше нельзя, так как соответствующая программа мессенджера достигла максимального количества пользователей.

Также приложение перестанет работать на некоторых моделях iPhone с октября текущего года. Использовать WhatsApp с 24 октября не смогут владельцы iPhone с операционной системой iOS 10 и 11.