Названы самые ненадежные пароли 2017 года

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Специалисты SplashData провели анализ около пяти миллионов паролей, взломанных за год, и на его основании составили рейтинг 100 самых ненадежных паролей уходящего года, сообщает "Лента.ру".

Первое место в рейтинге уже в четвертый раз подряд занял пароль 123456. Втрое место досталось слову password ("пароль"), а на третьей строчке комбинация чисел 12345678.

Также эксперты отмечают, что популярностью пользовались пароли, связанные с киноэпопеей "Звездные войны".

Руководитель SplashData Морган Слейн рассказал, что хакеры чаще используют слова и термины из поп-культуры, прекрасно понимая что люди пользуются подобными словами, которые легко запоминаются.

Рейтинг худших паролей пополнился словами iloveyou, letmein,monkey и еще несколькими сочетаниями. И хитрость с заменой буквы "о" на ноль совсем не работает – предупреждают эксперты. Хакеры о ней прекрасно знают.

Специалисты советуют составлять пароли из сочетания букв, цифр и дополнительных символов типа решеток и подчеркиваний, а также не использовать один ключ к всем учетным записям. Помимо этого, желательно подключать двухфакторную авторизацию, если возможно – с вводом кода из смс.